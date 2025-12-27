Глава СКР взял под контроль дело о падении вывески на петербурженку

Напомним, 25 декабря рядом со станцией метро «Проспект Просвещения» конструкция с рекламными буквами и металлической арматурой сорвалась с фасада и рухнула на прохожую. Пострадавшую с ушибом плеча госпитализировали в Елизаветинскую больницу.