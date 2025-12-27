Ричмонд
Глава СКР взял под контроль дело о падении вывески на петербурженку

Уголовное дело возбудили в день происшествия.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании инцидента с падением рекламной конструкции на женщину в Петербурге.

— Руководитель Главного следственного управления СК по Петербургу Павел Выменец должен предоставить Бастрыкину доклад о ходе и результатах расследования. Центральный аппарат ведомства взял исполнение этого поручения на свой контроль, — следует из сообщения Следкома России.

Напомним, 25 декабря рядом со станцией метро «Проспект Просвещения» конструкция с рекламными буквами и металлической арматурой сорвалась с фасада и рухнула на прохожую. Пострадавшую с ушибом плеча госпитализировали в Елизаветинскую больницу.

Следователи должны установить причины падения конструкции и определить круг ответственных лиц.