Выпил — угнал — в тюрьму: в Ташкенте пьяный строитель решил развлечься, угнал авто и устроил ДТП

«Я приехал в Ташкент два месяца назад. Работаю строителем, в Шайхантахурском районе укладываю брусчатку. После работы, около девяти вечера, вышел на улицу. На улице пил. Купил в магазине еду, водку, потом снова пил под деревом. После выпитого решил пройтись во дворе, но не захотел идти дальше, увидел машину. Захотелось поездить. Увидел камень, разбил стекло. Сел в машину, ключ был внутри. Завёл двигатель и уехал. Сильно сожалею о содеянном. Я ведь мог кого-то сбить. Прошу прощения у владельца машины. Пожалуйста, простите меня», — признался задержанный.