Выпил — угнал — в тюрьму: в Ташкенте пьяный строитель решил развлечься, угнал авто и устроил ДТП

На днях в правоохранительные органы поступило заявление: на массиве Каракамыш в Алмазарском районе угнали автомобиль «Ласетти».
«Около 23:40 у меня сработал брелок сигнализации, он запищал. Я живу на втором этаже. Когда выглянул с балкона, увидел, как неизвестный человек уезжает на моей машине. Я выбежал за ним, но, когда подбежал, он уже уехал. Потом сразу позвонил по номеру 102. Ключ находился в замке зажигания. Сотрудники хорошо сработали, приехали через три-четыре минуты», — рассказал владелец авто.
На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа. В ходе проверки выяснилось, что неизвестное лицо разбило стекло и таким образом попало в машину.
Позже оказалось, что угонщик, двигаясь на угнанном авто, столкнулся с автомобилем Spark на перекрёстке ташкентской кольцевой дороги, проходящей через Алмазарский район, после чего пешком скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали в одном из домов в Шайхантахурском районе.
«Я приехал в Ташкент два месяца назад. Работаю строителем, в Шайхантахурском районе укладываю брусчатку. После работы, около девяти вечера, вышел на улицу. На улице пил. Купил в магазине еду, водку, потом снова пил под деревом. После выпитого решил пройтись во дворе, но не захотел идти дальше, увидел машину. Захотелось поездить. Увидел камень, разбил стекло. Сел в машину, ключ был внутри. Завёл двигатель и уехал. Сильно сожалею о содеянном. Я ведь мог кого-то сбить. Прошу прощения у владельца машины. Пожалуйста, простите меня», — признался задержанный.
По данному факту в отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье 267 (Угон транспортного средства) Уголовного кодекса. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведутся следственные действия. Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.