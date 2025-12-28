Ричмонд
Выпил — угнал — в тюрьму: в Ташкенте пьяный строитель решил развлечься, угнал авто и устроил ДТП

Vaib.uz (Узбекистан. 27 декабря). Похоже, часть наших соотечественников уже начала активно отмечать предстоящие новогодние праздники. Правда, не все могут остановиться вовремя, особенно когда дело касается спиртного. Так и случилось с рабочим, который приехал в Ташкент на стройку. Он крепко выпил и его потянуло на приключения.

Источник: Vaib.Uz

На днях в правоохранительные органы поступило заявление: на массиве Каракамыш в Алмазарском районе угнали автомобиль «Ласетти».

«Около 23:40 у меня сработал брелок сигнализации, он запищал. Я живу на втором этаже. Когда выглянул с балкона, увидел, как неизвестный человек уезжает на моей машине. Я выбежал за ним, но, когда подбежал, он уже уехал. Потом сразу позвонил по номеру 102. Ключ находился в замке зажигания. Сотрудники хорошо сработали, приехали через три-четыре минуты», — рассказал владелец авто.

На место происшествия оперативно выехала следственно-оперативная группа. В ходе проверки выяснилось, что неизвестное лицо разбило стекло и таким образом попало в машину.

Позже оказалось, что угонщик, двигаясь на угнанном авто, столкнулся с автомобилем Spark на перекрёстке ташкентской кольцевой дороги, проходящей через Алмазарский район, после чего пешком скрылся с места происшествия. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали в одном из домов в Шайхантахурском районе.

«Я приехал в Ташкент два месяца назад. Работаю строителем, в Шайхантахурском районе укладываю брусчатку. После работы, около девяти вечера, вышел на улицу. На улице пил. Купил в магазине еду, водку, потом снова пил под деревом. После выпитого решил пройтись во дворе, но не захотел идти дальше, увидел машину. Захотелось поездить. Увидел камень, разбил стекло. Сел в машину, ключ был внутри. Завёл двигатель и уехал. Сильно сожалею о содеянном. Я ведь мог кого-то сбить. Прошу прощения у владельца машины. Пожалуйста, простите меня», — признался задержанный.

По данному факту в отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье 267 (Угон транспортного средства) Уголовного кодекса. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведутся следственные действия. Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.