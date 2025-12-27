Краснодарский край возглавил рейтинг ДТП с пьяными водителями в РФ

Краснодарский край оказался на первом месте в России по числу дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. По данным ГАИ, с января по ноябрь 2025 года в регионе зафиксировано 414 таких аварий.
В пятерку лидеров также вошли Нижегородская область (329 ДТП), Красноярский край (308), Иркутская область (304) и Приморский край (289). Наименьшее число подобных происшествий зарегистрировано на территории «Сириус» и в Ненецком автономном округе — по три ДТП.
Всего с начала года по ноябрь в России произошло более 9,9 тысячи аварий с участием пьяных водителей, что на 8% меньше, чем за тот же период 2024 года.