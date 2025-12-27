Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Краснодарский край возглавил рейтинг ДТП с пьяными водителями в РФ

Более 400 ДТП с нетрезвыми водителями произошло в Краснодарском крае в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Краснодарский край оказался на первом месте в России по числу дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. По данным ГАИ, с января по ноябрь 2025 года в регионе зафиксировано 414 таких аварий.

В пятерку лидеров также вошли Нижегородская область (329 ДТП), Красноярский край (308), Иркутская область (304) и Приморский край (289). Наименьшее число подобных происшествий зарегистрировано на территории «Сириус» и в Ненецком автономном округе — по три ДТП.

Всего с начала года по ноябрь в России произошло более 9,9 тысячи аварий с участием пьяных водителей, что на 8% меньше, чем за тот же период 2024 года.