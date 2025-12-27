Сотрудника сирийского Минобороны убили в районе Алеппо

Накануне в сирийском городе Хомс произошел взрыв в мечети в районе Вади аль-Дахаб. Погибли восемь человек. Еще несколько десятков пострадали. Местные чиновники сообщили агентству Reuters, что причиной взрыва могло стать нападение террориста-смертника или заложенная там взрывчатка.