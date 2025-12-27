Ричмонд
Сотрудника сирийского Минобороны убили в районе Алеппо

Сотрудник Министерства обороны Сирии был убит неизвестными нападавшими в районе Сайф ад-Даула в Алеппо, сообщает Syria TV. Личность погибшего не называется.

Источник: Reuters

По данным «Levant 24», неизвестные открыли огонь по сотруднику сирийских сил безопасности, когда он прибывал на службу. Мужчина скончался от ранений.

Агентство Sana также передает, что в этом районе сирийская армия сбила вражеские беспилотники, запущенные Сирийскими демократическими силами (SDF). О погибших или пострадавших издание не сообщает.

Накануне в сирийском городе Хомс произошел взрыв в мечети в районе Вади аль-Дахаб. Погибли восемь человек. Еще несколько десятков пострадали. Местные чиновники сообщили агентству Reuters, что причиной взрыва могло стать нападение террориста-смертника или заложенная там взрывчатка.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше