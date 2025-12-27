Сотрудника сирийского Минобороны убили в районе Алеппо

По данным «Levant 24», неизвестные открыли огонь по сотруднику сирийских сил безопасности, когда он прибывал на службу. Мужчина скончался от ранений.
Агентство Sana также передает, что в этом районе сирийская армия сбила вражеские беспилотники, запущенные Сирийскими демократическими силами (SDF). О погибших или пострадавших издание не сообщает.
Накануне в сирийском городе Хомс произошел взрыв в мечети в районе Вади аль-Дахаб. Погибли восемь человек. Еще несколько десятков пострадали. Местные чиновники сообщили агентству Reuters, что причиной взрыва могло стать нападение террориста-смертника или заложенная там взрывчатка.