В Чашникском районе в ДТП пострадали два пассажира

34-летняя женщина, управляя автомобилем Renault, по предварительной информации, не справилась с управлением и съехала на правую по ходу движения обочину, где совершила столкновение с придорожным деревом.

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашникском районе в ДТП пострадали два пассажира. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Витебского облисполкома.

Авария произошла сегодня днем на 31 км автодороги Н-2800 «Лепель — Краснолуки — Холопеничи».

34-летняя женщина, управляя автомобилем Renault, по предварительной информации, не справилась с управлением и съехала на правую по ходу движения обочину, где совершила столкновение с придорожным деревом.

В результате аварии пассажир 1967 г.р. и 10-летний мальчик были госпитализированы.

Ребенок перевозился без детского удерживающего устройства. По факту ДТП проводится проверка. -0-