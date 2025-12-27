Все трое пропавших в Казахстане альпинистов погибли

Спасатели Казахстана нашли тела трёх погибших туристов в горах под Алма-Атой на высоте 3700 метров. Группа пропала 24 декабря, все участники не были профессиональными альпинистами.
Операция проходила в крайне тяжёлых условиях: низкие температуры, разрежённый воздух, лавинная опасность и сложный рельеф ограничивали возможности спасателей. В поисках участвовали около 80 человек, 12 единиц техники, кинологические расчёты и дроны.
Из-за непогоды тела спускали пешим порядком до спасательного поста «Медео». Родственникам оказывается психологическая помощь. По данным МЧС, с начала 2025 года количество спасательных операций в горах выросло почти на четверть.
