Мощное землетрясение произошло у побережья Тайваня

Специалисты учреждения уточнили, что эпицентр пришёлся на акваторию вблизи густонаселённого порта Цзилун. Очаг стихии залегал на значительной глубине, что, вероятно, помогло избежать серьёзных последствий.
На данный момент информация о пострадавших или ущербе отсутствует, предупреждение о цунами также не выпускалось.
Ранее Life.ru рассказывал, что у побережья префектуры Аомори на северо-востоке Японии произошло довольно мощное землетрясение магнитудой 6,7. Власти также предупредили население об угрозе цунами.
