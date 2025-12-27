Ричмонд
Мощное землетрясение произошло у побережья Тайваня

Мощные подземные толчки сотрясли морское дно рядом с Тайванем. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зарегистрировал землетрясение магнитудой 6,7.

Специалисты учреждения уточнили, что эпицентр пришёлся на акваторию вблизи густонаселённого порта Цзилун. Очаг стихии залегал на значительной глубине, что, вероятно, помогло избежать серьёзных последствий.

На данный момент информация о пострадавших или ущербе отсутствует, предупреждение о цунами также не выпускалось.

Ранее Life.ru рассказывал, что у побережья префектуры Аомори на северо-востоке Японии произошло довольно мощное землетрясение магнитудой 6,7. Власти также предупредили население об угрозе цунами.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

