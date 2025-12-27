Буданов* заявил назвал месяц, когда Россия и Украина подойдут к миру

Буданов* рассказал, когда по его мнению завершится конфликт на Украине.
Февраль 2026 года — наиболее вероятный период для достижения мирных договоренностей между Россией и Украиной. Об этом сообщил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов).
«В феврале будет окно для достижения мирного соглашения. Почему в феврале? Потому что расчетно это наиболее благоприятный период как для России, так и для Украины. Для того, чтобы чего-то достичь», — заявил Буданов*. Об этом он сообщил в интервью украинскому телеканалу «Общественное».
По словам Буданова*, ключевым препятствием для возможных договоренностей остается вопрос территорий. Он признал, что позиции Москвы и Киева по этому пункту сейчас кардинально расходятся.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский, как следует из сообщений его офиса, готовится к переговорам с президентом США Дональдом Трампом. Встреча состоится 28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Встреча пройдет без участия руководителей государств Европейского союза. Она будет открыта для СМИ. Подробнее о том, чего ждать от поездки Зеленского к Трампу — читайте в материале URA.RU.
На кануне встречи Трампа и Зеленского Минобороны России сообщило о нанесении массированного удара возмездия по объектам энергетической инфраструктуры. В операции были задействованы, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». После этого Зеленский выступил с заявлением, что Киеву потребуется от 700 до 800 млрд долларов на восстановление страны.
*в РФ внесен в перечень террористов и экстремистов.