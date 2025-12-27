В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения на полёты

В связи с ограничениями возможны изменения в расписании рейсов. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своих вылетов и прилётов у авиакомпаний и в справочных службах аэропорта.
Ранее в Шереметьево предупредили о вероятных корректировках в графике полётов. Ограничения были введены Росавиацией в 17:06 по московскому времени, сейчас все рейсы выполняются по согласованию с профильными службами.
