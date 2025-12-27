Ричмонд
В аэропорту Чебоксар ввели временные ограничения на полёты

В аэропорту Чебоксар введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Источник: Life.ru

В связи с ограничениями возможны изменения в расписании рейсов. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своих вылетов и прилётов у авиакомпаний и в справочных службах аэропорта.

Ранее в Шереметьево предупредили о вероятных корректировках в графике полётов. Ограничения были введены Росавиацией в 17:06 по московскому времени, сейчас все рейсы выполняются по согласованию с профильными службами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.