Число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве, выросло до 26

Общее число сбитых в субботу беспилотников, направлявшихся к Москве, достигло 26 единиц. Информацию о ликвидации этих воздушных целей предоставил мэр города Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в московских аэропортах задержали свыше 50 рейсов из-за ограничений. Аэропорт Внуково испытывает наибольшее количество отмен рейсов и вынужденных посадок на запасные аэродромы, будучи полностью закрытым для приёма и отправки воздушных судов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

