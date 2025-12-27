Число БПЛА, сбитых на подлёте к Москве, выросло до 26

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в московских аэропортах задержали свыше 50 рейсов из-за ограничений. Аэропорт Внуково испытывает наибольшее количество отмен рейсов и вынужденных посадок на запасные аэродромы, будучи полностью закрытым для приёма и отправки воздушных судов.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше