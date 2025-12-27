Скончался бывший посол России в Кувейте и Турции

Стегнию на момент смерти было 80 лет.
Бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний скончался в субботу. Об этом сообщил заместитель генерального директора Международной медиагруппы «Россия сегодня», бывший посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.
«Он оставил свой неповторимый след в исторической науке, занимаясь историей дипломатии и международных отношений и написавший ряд книг по малоизученным эпизодам внешней политики», — заявил Александр Яковенко. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что Петр Стегний был выдающимся дипломатом. Государство высоко оценило многолетнюю дипломатическую службу Петра Стегния, добавил он.
Стегний родился 14 января 1945 года. В 1968 году он завершил обучение в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), а в 1989 году окончил Дипломатическую академию МИД СССР, где проходил повышение квалификации. Он имел ученую степень доктора исторических наук. С 1968 года Стегний занимал различные должности в центральном аппарате Министерства иностранных дел СССР, а затем России, а также работал в зарубежных дипломатических представительствах.