Скончался бывший посол России в Кувейте и Турции

Стегний родился 14 января 1945 года. В 1968 году он завершил обучение в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), а в 1989 году окончил Дипломатическую академию МИД СССР, где проходил повышение квалификации. Он имел ученую степень доктора исторических наук. С 1968 года Стегний занимал различные должности в центральном аппарате Министерства иностранных дел СССР, а затем России, а также работал в зарубежных дипломатических представительствах.