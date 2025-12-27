Герасимов лично доложил Путину об освобождении Гуляйполя

ВС РФ освободили два населенных пункта.
Российские войска установили контроль над городом Димитров в Донецкой Народной Республике и Гуляйполем в Запорожской области. Об этом доложил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину на совещании, которое прошло ранним утром на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.
По данным ведомства, во время совещания Путин заслушал доклады Герасимова, командующих группировками войск «Центр» и «Восток», а также подчиненных им командиров соединений о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. «В ходе совещания начальник Генерального штаба доложил Верховному Главнокомандующему о текущей обстановке, в том числе об освобождении городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области», — сообщили в пресс-службе Кремля. Военные также представили информацию о выполнении боевых задач и продвижении на отдельных участках линии соприкосновения.