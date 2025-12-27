Герасимов лично доложил Путину об освобождении Гуляйполя

По данным ведомства, во время совещания Путин заслушал доклады Герасимова, командующих группировками войск «Центр» и «Восток», а также подчиненных им командиров соединений о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. «В ходе совещания начальник Генерального штаба доложил Верховному Главнокомандующему о текущей обстановке, в том числе об освобождении городов Димитров в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области», — сообщили в пресс-службе Кремля. Военные также представили информацию о выполнении боевых задач и продвижении на отдельных участках линии соприкосновения.