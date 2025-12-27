В кабинете труда пермской школы произошел пожар

Специалисты МЧС прибыли на место ЧП.
В Перми вечером 27 декабря произошел пожар в школе № 122 по улице Сивкова. В пресс-службе ГУ МЧС России по Прикамью объяснили URA.RU, что возгорание зафиксировали в кабинете труда.
«В школе произошло возгорание емкости в кабинете труда на площади один квадратный метр. Потушено огнетушителем», — сообщили спасатели.
Эвакуация в здании не проводилась. В результате ЧП пострадавших нет. Ранее специалисты МЧС выезжали в школу № 134, где произошло возгорание в столовой. Тогда учащихся отправили по домам на три дня.