Полиция разыскивает подозреваемых, устроивших стрельбу в Подмосковье

Ранее сообщалось, что в Звенигороде в буфете «ДеньНочь» воспитанник футбольного клуба ЦСКА Лайонел Адамс Расакович стал жертвой нападения. Конфликт между спортсменом и группой из десяти человек начался со словесной перепалки. Затем один из нападавших произвёл выстрел в футболиста из пистолета, после чего остальные продолжили избиение. Свидетели вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу. Медики диагностировали у Лайонела пулевое ранение в бедро и рваную рану на губе.