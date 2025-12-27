Полиция разыскивает подозреваемых, устроивших стрельбу в Подмосковье

По данным ведомства, инцидент случился на Московской улице, где между тремя мужчинами вспыхнула ссора. В ходе драки один из участников применил предмет, похожий на травматический пистолет. После совершения нескольких выстрелов нападавшие скрылись с места происшествия.
«В результате инцидента мужчина 1994 года рождения обратился за медицинской помощью, а правонарушители скрылись. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности нападавших, а также их розыск и задержание», — заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Звенигороде в буфете «ДеньНочь» воспитанник футбольного клуба ЦСКА Лайонел Адамс Расакович стал жертвой нападения. Конфликт между спортсменом и группой из десяти человек начался со словесной перепалки. Затем один из нападавших произвёл выстрел в футболиста из пистолета, после чего остальные продолжили избиение. Свидетели вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в больницу. Медики диагностировали у Лайонела пулевое ранение в бедро и рваную рану на губе.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.