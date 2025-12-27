Путин обратился к бойцам СВО

Путин отметил мужество бойцов СВО.
Президент России Владимир Путин на совещании на одном из командных пунктов зоны спецоперации поблагодарил военнослужащих 5-й мотострелковой бригады за освобождение Димитрова и назвал их действия образцом эффективной боевой работы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Спасибо, ребята, вам большое за эту боевую эффективную очень работу и за результат, — обратился Путин в ходе совещания на одном из командных пунктов СВО. — Поздравляю всех наших бойцов и офицеров, которые проявили не только мужество и героизм, но и грамотное управление войсками, и очень своевременное принятие необходимых решений», — приводит слова президента пресс-служба.
Глава государства отдельно остановился на личных качествах офицеров и солдат, отметив их выучку и профессионализм. «Знаю — и начальник Генерального штаба докладывал: проявили, что называется, смекалку и мужество. Спасибо вам большое!» — добавил президент.
Путин провел рабочее совещание в одном из пунктов управления Объединенной группировки войск, действующей в зоне специальной военной операции. В ходе встречи глава государства выслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Президент был проинформирован об установлении контроля над населенным пунктом Димитров в ДНР, а также над городом Гуляйполе в Запорожской области, передает «Национальная служба новостей».