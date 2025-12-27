Российский удар возмездия, которого испугался Зеленский: куда долетели «Кинжалы»

Утром и днем 27 декабря произошла массированная атаке ВСУ на российские регионы. Средствами ПВО сначала было уничтожено семь украинских беспилотников: четыре — над Краснодарским краем и три — над Республикой Адыгея. С 15:00 до 18:00 по московскому времени над регионами РФ были сбиты 111 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, 73 из них были уничтожены над территорией Брянской области, 20 — над Калужской областью, восемь — в воздушном пространстве Московского региона, пять — над Тульской областью, три — над Орловской областью, и еще два — над Смоленской областью. Кроме того, 26 БПЛА пытались атаковать Москву. С 18:00 до 20:00 в общей сложности были сбиты 83 беспилотника ВСУ.