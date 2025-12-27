Российский удар возмездия, которого испугался Зеленский: куда долетели «Кинжалы»

Российский удар возмездия по энергетической структуре ВСУ был нанесен «Кинжалами».
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с призывом увеличить и ускорить поставки систем ПВО для Киева. Его паническое заявление прозвучало после сегодняшнего российского удара по объектам энергетики и оборонной промышленности, который в Минобороны РФ назвали «ударом возмездия за атаки по гражданской инфраструктуре России». Подробнее об ответной операции российских войск и реакции Зеленского — в материале URA.RU.
О массированном ударе по объектам ВПК и энергетики Украины.
Вооруженные силы России в ночь на 27 декабря нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России. В операции применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты.
По данным СМИ, в ночь на субботу в Киеве прогремели пять серий взрывов: около 2:30, 3:00, 7:15, 7:45 и 9:00 мск. В городе ввели экстренные отключения света, а метро частично обесточено. Как заявил мэр Виталий Кличко, почти треть украинской столицы осталась без отопления. По оценке Минобороны РФ, цели удара достигнуты, все намеченные объекты поражены. Все пораженные объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины.
Как ВСУ громят гражданские объекты в России и за что получают ответ.
Очередная массированная атака ВСУ на российские регионы.
Утром и днем 27 декабря произошла массированная атаке ВСУ на российские регионы. Средствами ПВО сначала было уничтожено семь украинских беспилотников: четыре — над Краснодарским краем и три — над Республикой Адыгея. С 15:00 до 18:00 по московскому времени над регионами РФ были сбиты 111 украинских беспилотников. По данным Минобороны РФ, 73 из них были уничтожены над территорией Брянской области, 20 — над Калужской областью, восемь — в воздушном пространстве Московского региона, пять — над Тульской областью, три — над Орловской областью, и еще два — над Смоленской областью. Кроме того, 26 БПЛА пытались атаковать Москву. С 18:00 до 20:00 в общей сложности были сбиты 83 беспилотника ВСУ.
В Горловке днем 27 декабря в результате атаки дрона был ранен мирный житель. Ранее сообщалось о ранении трех мирных жителей на этой территории. В Херсонской области, по информации местных источников, за сутки зафиксированы артиллерийские обстрелы нескольких населенных пунктов.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 27 декабря опубликовал суточную сводку ударов ВСУ по региону. По его данным, над различными округами были сбиты и подавлены десятки беспилотников, зафиксированы обстрелы и повреждения гражданской инфраструктуры.
В Грайворонском округе в результате атаки FPV-дрона по автомобилю ранены двое мирных жителей, включая 8-летнего ребенка, они госпитализированы. В Шебекинском округе пострадали две женщины, одна продолжает амбулаторное лечение. Повреждены частные дома, автомобили, оборудование и газовая труба в нескольких населенных пунктах. Позднее Гладков сообщил о новой атаке в селе Коновалово, где при сбросе взрывного устройства с БПЛА был ранен мужчина, его доставили в больницу.
В Глушковском районе Курской области дрон сбросил взрывчатку прямо во двор жилого дома в деревне Урусы. Погиб мужчина.
Российские «Кинжалы» уничтожили дежурные истребители ВСУ.
ВС РФ уничтожили самолеты ВСУ, готовившиеся к атаке.
Также стало известно, что ВС РФ нанесли два удара гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» по военному аэродрому Озерное в районе Житомира. Об этом сообщили военные telegram-каналы.
По словам заслуженного военного летчика РФ, генерал-майора Владимира Попова, целью ударов могли быть дежурные звенья истребителей Су-24 и F-16. Он отметил, что аэродром Озерное имеет оперативно-тактическое значение и ранее использовался как для боевых истребителей, так и для бомбардировщиков ВСУ. Присутствие на базе Су-27 и Mirage 2000 также не исключается.
Попов объяснил, что российские военные специально нанесли два удара: первый — по стоянке, где находились самолеты на дежурстве, чтобы вывести их из строя и предотвратить возможное использование противника; второй — по взлетно-посадочной полосе, чтобы исключить возможность взлета. По его словам, такие действия направлены на нейтрализацию дежурных сил противника и ограничение активности авиации, передает aif.ru.