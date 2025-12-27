Кошмар в Молдове: 13-летнюю девочку избили два подростка, пока мальчики снимали происходящее на видео — её пытались утопить в овраге

13-летняя девочка стала жертвой жестокого нападения со стороны двух подростков, в то время как несколько мальчиков наблюдали за происходящим и снимали всё на видео, сообщают источники UNIMEDIA.
По их данным, нападавшие — девочки примерно 15 лет — пришли «разобраться» с жертвой, ученицей 7-го класса, из-за конфликта. Агрессия быстро переросла в жестокое избиение, а в какой-то момент подростки попытались утопить девочку в местном овраге.
На видеозаписях с места происшествия видно, как девочка стоит на коленях и умоляет отпустить её домой. В результате избиения она получила тяжёлые травмы: перелом руки, трещину носовой кости и перелом челюсти.