Кошмар в Молдове: 13-летнюю девочку избили два подростка, пока мальчики снимали происходящее на видео — её пытались утопить в овраге

В одном из населённых пунктов Яловенского района произошёл крайне тяжёлый инцидент.

Источник: Комсомольская правда

13-летняя девочка стала жертвой жестокого нападения со стороны двух подростков, в то время как несколько мальчиков наблюдали за происходящим и снимали всё на видео, сообщают источники UNIMEDIA.

По их данным, нападавшие — девочки примерно 15 лет — пришли «разобраться» с жертвой, ученицей 7-го класса, из-за конфликта. Агрессия быстро переросла в жестокое избиение, а в какой-то момент подростки попытались утопить девочку в местном овраге.

На видеозаписях с места происшествия видно, как девочка стоит на коленях и умоляет отпустить её домой. В результате избиения она получила тяжёлые травмы: перелом руки, трещину носовой кости и перелом челюсти.