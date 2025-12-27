Путин: российская армия наращивает давление на ВСУ

Путин заявил, что наступление российских Вооруженных сил развивается высокими темпами. В этих условиях, по его словам, интерес России к переговорам о выводе украинских подразделений с занимаемых ими территорий фактически отсутствует. Президенту доложили о взятии под контроль Гуляйполя в Запорожской области, а также населенных пунктов Димитров и Артемовка в ДНР, пишет RT.