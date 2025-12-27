Путин: российская армия наращивает давление на ВСУ

Путину доложили об освобождении Гуляйполя в Запорожской области, а также Димитрова и Артемовки в ДНР.
Президент России Владимир Путин заявил о наращивании давления российских войск на формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) по всей линии боевого соприкосновения. Об этом он сообщил на совещании на одном из командных пунктов объединенной группировки войск.
«Российские войска наращивают давление на формирования ВСУ», — заявил президент на совещании. Он отметил, что РФ не рассматривает в качестве значимого фактора возможный добровольный отход подразделений ВСУ, исходя из текущих темпов наступления.
Путин заявил, что наступление российских Вооруженных сил развивается высокими темпами. В этих условиях, по его словам, интерес России к переговорам о выводе украинских подразделений с занимаемых ими территорий фактически отсутствует. Президенту доложили о взятии под контроль Гуляйполя в Запорожской области, а также населенных пунктов Димитров и Артемовка в ДНР, пишет RT.