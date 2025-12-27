Путин заявил о достойных условиях завершения конфликта на Украине

Путин провел совещание на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.
Западные страны начали предлагать Киеву «достойные условия» завершения конфликта и долгосрочные гарантии безопасности, однако украинские власти не спешат их принимать. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.
«На Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта. И предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу, условия восстановления отношений с Российской Федерацией и восстановления экономики Украины», — заявил президент РФ.
Путину доложили о взятии под контроль Гуляйполя в Запорожской области, а также населенных пунктов Димитров и Артемовка в ДНР. По словам российского лидера, установление контроля над Гуляйполем создает благоприятные условия для дальнейшего наступления в Запорожской области, передает RT.