Путин заявил о достойных условиях завершения конфликта на Украине

Путину доложили о взятии под контроль Гуляйполя в Запорожской области, а также населенных пунктов Димитров и Артемовка в ДНР. По словам российского лидера, установление контроля над Гуляйполем создает благоприятные условия для дальнейшего наступления в Запорожской области, передает RT.