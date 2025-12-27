Ричмонд
Mash: Работники «Россетей» помогали майнерам скручивать счетчики

Семь сотрудников компании «Россети» были задержаны в результате рейда правоохранительных органов на майнинг-фермы в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, они помогали майнерам в манипуляциях со счетчиками и укрытии от проверок.

Канал предполагает, что работники ПАО «Россети Московский регион», включая электромонтеров и ведущего инженера, за взятки прикрывали деятельность майнеров. Предварительная оценка ущерба составляет около 10 миллионов рублей.

Петербургская полиция ранее ликвидировала подпольную майнинговую ферму в Московском районе. При этом ущерб от незаконного потребления электроэнергии также составил около 10 миллионов рублей.