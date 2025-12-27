Путин предвосхитил новую встречу Трампа и Зеленского 28 декабря

Президент РФ Владимир Путин предвосхитил переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Президент РФ Владимир Путин предвосхитил анонсированную на воскресенье 28 декабря встречу лидеров США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. В штабе Объединенной группы войск Путин заслушал доклады об освобождении городов Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожье. Как объяснил URA.RU политолог Александр Асафов, президент еще раз дал понять и Украине, и Европе, что реальная ситуация на фронте не в их пользу, и не им ставить условия России по завершению конфликта.
На совещание с военными Путин вновь приехал в военной форме. Он попросил доложить о ситуации на фронте: сначала — общая информация от главы Генштаба Валерия Герасимова, после — от командующих группировками. И снова были прямые включения непосредственно с передовой — с командирами штурмовых бригад, которые вместе со своими бойцами освободили Димитров и Гуляйполе.
"Освобождение Димитрова — это серьезный шаг к полному освобождению ДНР. Гуляйполе — второй по величине город в Запорожской области. После его освобождения открываются хорошие перспективы для развития наступления в Запорожской области.
Я вас всех с этими результатами поздравляю. Спасибо вам большое", — обратился президент к бойцам и командирам.
По словам Путина, российская армия «уверенно удерживает инициативу» на всей линии боевого соприкосновения. Все группировки наступают на своих направлениях, причем в Запорожье — фактически «на плечах противника все это происходит».
Путин еще раз напомнил, что киевские власти сами развязали эту войну. Россия изначально предлагала Киеву вывести свои войска с территории Донбасса. И на Западе здравомыслящие политики появились, которые предлагают Киеву «принять достойные условия завершения конфликта». "К сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. Судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими пока территорий фактически сводится к нулю.
Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе СВО вооруженным путем", — заявил президент.
Как объяснил политолог Александр Асафов, Путин вновь констатировал реалии на земле, а «не в каких-то выдуманных фантасмагорических пунктах, которые даже иронично не назвать мирным планом». Российский лидер подтвердил готовность РФ к переговорам, но с учетом «российских требований по безопасности». Ранее в Кремле уже заявляли о том, что 20 пунктов якобы мирного плана, которые Зеленский повезет Трампу 28 декабря, по словам Асафова, «даже близко не похожи на то, что обсуждалось в Анкоридже».
«Это является центральной темой для российско-американских переговоров по урегулированию украинского кризиса. И это еще одно отражение того, что, о чем бы на Западе под Новый год ни пытались договориться в присутствии европейских лидеров или без них, эти 20 пунктов не имеют никакого отношения к реальности. Это лишь попытка получить отсрочку — те же 60 дней на референдум. Но все это все равно не имеет отношения к реальному движению в сторону обсуждения контуров мирного соглашения», — заключил Асафов.