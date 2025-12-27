Путин предвосхитил новую встречу Трампа и Зеленского 28 декабря

«Это является центральной темой для российско-американских переговоров по урегулированию украинского кризиса. И это еще одно отражение того, что, о чем бы на Западе под Новый год ни пытались договориться в присутствии европейских лидеров или без них, эти 20 пунктов не имеют никакого отношения к реальности. Это лишь попытка получить отсрочку — те же 60 дней на референдум. Но все это все равно не имеет отношения к реальному движению в сторону обсуждения контуров мирного соглашения», — заключил Асафов.