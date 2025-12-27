Важнейший военный узел перешел под контроль России: чем важно Гуляйполе

В 1798 году Гуляйполе получило статус волостного центра и было отнесено к Александрийскому уезду Екатеринославской губернии. К 1850 году численность населения достигала 2442 человек. В конце XIX века в поселении действовали несколько кустарных артелей и мастерских, завод сельскохозяйственных машин, паровые мельницы, винокуренный и кирпичные заводы; ежегодно проводились три ярмарки. С 1884 года и вплоть до начала Первой мировой войны в Гуляйполе раз в три года организовывались земские выставки-аукционы сельхозтехники и промышленных товаров. В 1898 году неподалеку была построена железная дорога по линии Чаплино — Бердянск, что ускорило развитие торговли. К 1914 году население города достигло 16,2 тысяч человек. В период революции и Гражданской войны Гуляйполе стало известно как один из центров крестьянского повстанческого движения под руководством Нестора Махно.