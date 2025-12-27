Важнейший военный узел перешел под контроль России: чем важно Гуляйполе

Путин поблагодарил российских бойцов за освобождение Гуляйполя.
Российские войска освободили Гуляйполе в Запорожской области. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава Генштаба Валерий Герасимов. Город был важнейшим укрепрайоном ВСУ и ключевым логистическим узлом для снабжения их группировок в направлении Орехова и Запорожья. Чем важен населенный пункт и в чем его значение — в материале URA.RU.
Где находится Гуляйполе.
Гуляйполе — город, расположенный в Пологовском районе Запорожской области, на расстоянии 99 км к юго-востоку от областного центра, 130 км от Бердянска и примерно 650 км от Киева. С 2016 года он выполняет функции административного центра объединенной территориальной общины, в состав которой на сегодняшний день входят 32 населенных пункта. Крупнейшими среди них являются села Успеновка, Гуляйпольское и Темировка.
Населенный пункт находится в северо-западной части Запорожской области, в степной зоне, на западном берегу реки Гайчур — притока реки Волчьей, входящей в бассейн Днепра. Восьми километрах от города расположена железнодорожная станция Гуляйполе в поселке городского типа Зализничное. Город связан с районным центром Пологи и Запорожьем территориальной автомобильной дорогой Т-0814 и национальной трассой Н-06. Площадь Гуляйполя составляет 24,7 квадратного километра.
Сколько людей проживает.
Согласно итогам последней переписи населения, проведенной в 2001 году, численность жителей Гуляйполя составляла 17 077 человек, при этом основную долю населения составляли украинцы — 93,71%. По данным переписи, украинский язык являлся родным для 94,50% жителей города. По оценке украинской государственной статистики, на 1 января 2022 года в Гуляйполе проживало 12 786 человек. После начала полномасштабных боевых действий в 2022 году значительная часть населения покинула город.
История города.
Территория современного Гуляйполя начала активно заселяться после заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 года и ликвидации Запорожской Сечи. Здесь обосновывались, в частности, беглые крепостные и гайдамаки. Сам населенный пункт был основан в 1785 году на правом берегу реки Гайчур, в балке Калмычка, как воинская слобода. Ее первыми жителями стали казенные переселенцы из Стародубья, Слободской Украины, Киевщины, Черниговщины и Полтавщины. Позднее сюда активно прибывали молдаване и поляки, а с середины XIX века — также немцы и евреи.
После распада СССР численность Гуляйполя начала сокращаться.
Название слобода получила от одноименного населенного пункта, откуда происходила часть первых переселенцев; впоследствии этот населенный пункт был переименован в Златополь и ныне входит в состав города Новомиргород Кировоградской области. По состоянию на 1794 год в слободе проживало 1298 человек. Неподалеку проходил чумацкий путь, что способствовало развитию торговли и ремесленного производства.
В 1798 году Гуляйполе получило статус волостного центра и было отнесено к Александрийскому уезду Екатеринославской губернии. К 1850 году численность населения достигала 2442 человек. В конце XIX века в поселении действовали несколько кустарных артелей и мастерских, завод сельскохозяйственных машин, паровые мельницы, винокуренный и кирпичные заводы; ежегодно проводились три ярмарки. С 1884 года и вплоть до начала Первой мировой войны в Гуляйполе раз в три года организовывались земские выставки-аукционы сельхозтехники и промышленных товаров. В 1898 году неподалеку была построена железная дорога по линии Чаплино — Бердянск, что ускорило развитие торговли. К 1914 году население города достигло 16,2 тысяч человек. В период революции и Гражданской войны Гуляйполе стало известно как один из центров крестьянского повстанческого движения под руководством Нестора Махно.
В 1923—1931, 1935−1962 и 1965−2020 годах Гуляйполе выполняло функции районного центра (с 1939 года — в составе Запорожской области), а статус города получило в 1938 году. С октября 1941-го по сентябрь 1943-го оно находилось под немецкой оккупацией. В послевоенный период Гуляйполе развивалось как центр пищевой и легкой промышленности: в 1962 году был создан завод лакокрасочных материалов, в 1969 году — один из крупнейших на территории Украины сырзаводов.
После распада СССР численность населения Гуляйполя начала сокращаться. В 2020 году Гуляйпольский район был упразднен, его территория включена в состав Пологовского района. Тем не менее до 2022 года в городе продолжали работать Гуляйпольский машиностроительный завод (входивший в структуру «Мотор Сич»), около 20 предприятий пищевкусовой промышленности и порядка 15 фермерских хозяйств.
Центральная часть города в районе улицы Соборной и одноименной площади сформирована застройкой из кирпичных малоэтажных зданий конца XIX — начала XX века. В связи с этим с 2001 года Гуляйполе было отнесено к историческим населенным местам Украины. На его территории располагались 17 памятников градостроительства и архитектуры местного значения, среди которых дом купца Карманова (1899 год), отель Альтгаузена (конец XIX века), а также 66 объектов археологического наследия, включая половецкого каменного идола XII-XIII веков. В городе действовали краеведческий музей (в здании бывшего банка Товарищества взаимного кредита 1901 года), дом-музей Нестора Махно и ряд других культурных учреждений.
Как шли бои за населенный пункт.
После начала полномасштабных боевых действий и занятия села Пологи российскими войсками Гуляйполе оказалось в прифронтовой зоне и было превращено в укрепрайон. В марте-апреле 2022 года на подступах к городу шли интенсивные бои. Из-за близости к занятой российскими военными Дорожнянке (около шести км) Гуляйполе попало под постоянные удары ствольной и реактивной артиллерии. В результате в городе была прекращена подача электроэнергии, воды и газа.
ВС РФ начали операцию по освобождению Гуляйполя в начале декабря.
В марте объявили частичную эвакуацию, и к концу месяца в городе оставалось около двух тысяч жителей, к августу 2024 года — не более 900. По данным главы городской администрации Сергея Ярмака, к началу 2025 года были разрушены или повреждены почти все объекты жилой и коммунальной инфраструктуры, включая весь многоквартирный фонд и до 70% частного сектора.
В конце сентября — начале октября 2025 года российские войска продвинулись на участке Полтавка — Ровнополье, а к середине ноября вышли к Гуляйполю, создав угрозу окружения гарнизона. В начале декабря были заняты Доброполье и Зеленый Гай к северу и востоку от города. У российских военных появилась возможность наступления сразу с двух направлений.
В начале декабря командующий группировкой «Восток» Андрей Иванаев сообщил о выходе российских сил к реке Гайчур и начале операции по занятию Гуляйполя. Тогда бои шли в северо-восточной части города. 27 декабря большая часть населенного пункта уже находилась под контролем российских войск. В этот же день глава Генштаба Герасимов доложил Путину об освобождении Гуляйполя. В ВСУ официально подтвердили потерю города.
Три бойца ВС РФ захватили командный пункт ВСУ.
Трое российских военнослужащих смогли захватить командный пункт первого батальона 102-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в Гуляйполе вместе с оборудованием. На кадрах с места видно, что украинская сторона оставила карты, секретные документы, средства связи, цифровые носители (включая ноутбуки) и личные смартфоны без паролей при отходе из города.
Украинские СМИ сообщили, что командно-наблюдательный пункт штурмовали примерно 18 декабря. Причины нахождения там большого числа командиров, включая ротных, не известны. Сообщается, что один из командиров роты погиб по пути в стабилизационный пункт, передает деловое издание «Взгляд».
ВС РФ ударили «русскими хаймарсами» по Гуляйполю.
ВС РФ нанесли удар по командному пункту ВСУ ракетами «Вепрь».
В интернете 27 декабря появились первые кадры применения по позициям ВСУ в районе Гуляйполя так называемых «Русских Хаймарсов». Видео опубликовал telegram-канал «Военкоры Русской весны».
На записи показан пуск мощной высокоточной управляемой ракеты для РСЗО «Торнадо-С», которую называют российским аналогом американских Himars, стоящих на вооружении у украинской армии. По словам авторов канала, этот боеприпас активно применяется и показывает хорошие результаты. На видео видно поражение нескольких зданий, где были оборудованы позиции противника.
Ракета имеет название «Вепрь». По данным военкоров, сведения о ее применении передают военнослужащие с места боевых действий. В результате удара была уничтожена группа украинских военных в здании бывшей поликлиники.
Что сказал Путин про освобождение города.
Путин назвал освобождение Гуляйполя в Запорожской области важным результатом боевых действий и поблагодарил военнослужащих, участвовавших в этих операциях, в том числе командующего группировкой войск «Центр» генерал-полковника Валерия Солодчука.
Глава государства также отметил, что установление контроля над Гуляйполем стало закономерным итогом, достигнутым благодаря кропотливой работе командиров и штабов, а также тщательной подготовке личного состава штурмовых подразделений 5-й армии. По его словам, зачистку населенного пункта российские войска завершили к вечеру 26 декабря.
Чем важен город.
Гуляйполе является важнейшим военным узлом.
Гуляйполе — это ключевой степной рубеж на пути к Азовскому побережью, северный заслон Бердянска и Мариуполя и стратегический клин между Днепром и Азовским морем. Потеря этого узла сделает южную линию обороны Украины фрагментарной и лишит ее сплошного характера.
Установление контроля над Гуляйполем позволит Москве существенно снизить угрозу для Бердянска и сухопутного коридора на Крым с севера. Кроме того, украинские артиллерийские и дроновые позиции будут оттеснены вглубь Запорожской области. В таком случае Бердянск из полуприграничного города превратится в полноценный тыловой центр с работающим на полную мощность портом, складами и ремонтной базой, что откроет возможности для наращивания давления на Орехов и далее — на Запорожье. После окончательного подавления гарнизона Гуляйполя российские силы смогут выйти во фланг ореховской группировке ВСУ, вынудив ее к отходу или к ведению боевых действий в менее выгодных условиях.
Стратегическое значение.
Стратегическая роль Гуляйполя для ВСУ связана с тем, что это единственный крупный населенный пункт на переднем рубеже обороны южного фронта Украины и важный логистический центр снабжения группировок в районах Орехова и Запорожья. С юга город прикрывает дополнительную линию обороны по реке Гайчур; ее прорыв откроет российским войскам путь к наступлению на Орехов и Запорожье.
Военный эксперт Олег Иванников в комментарии aif.ru отметил, что Гуляйполе имеет для киевских властей не только военное, но и символическое значение. Город обладает «историческим и сакральным значением в контексте украинской государственности» и конфликта с Россией. По его словам, установление контроля над городом станет «мощным ударом по символическому фундаменту» украинской государственности. Кроме того, во время Гражданской войны село Гуляйполе стало известным центром повстанческого движения махновцев: здесь родился и вырос анархист Нестор Махно.