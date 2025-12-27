Ричмонд
Канада пообещала Украине миллиарды долларов военной помощи

Канада объявила о предоставлении Украине масштабной финансовой помощи на военные цели. Объем поддержки составит 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Премьер Канады Карни объявил о новом пакете поддержки Украины.

«Канада объявляет о предоставлении Украине дополнительной экономической помощи в размере 2,5 млрд долларов. Это поможет Украине получить финансирование от Международного валютного фонда», — передает Sky News заявление Карни.

С начала текущего года страны «Большой семерки» (G7) предоставили Киеву 33,8 млрд долларов, сформированных за счет замороженных российских активов. Финансирование в поддержку киевских властей также осуществляла Канада.

