Путин: заинтересованность России в выводе ВСУ с территорий сводится к нулю

«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий, фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям», — сказал президент. Путин подчеркнул, что Россия намерена добиться заявленных целей специальной военной операции, и, если Киев отказывается от мирного урегулирования, эти задачи будут решены вооруженным путем.