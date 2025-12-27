Путин: заинтересованность России в выводе ВСУ с территорий сводится к нулю

Путину доложили об освобождении Гуляйполя и Димитрова.
Президент России Владимир Путин заявил, что с учетом текущих темпов наступления российских войск в Донбассе интерес Москвы к выводу подразделений Вооруженных сил Украины с этих территорий «сводится к нулю». Об этом глава государства сообщил на совещании в командном пункте Объединенной группировки войск.
«Сегодня, судя по вашим докладам, судя по темпам, которые мы наблюдаем на линии боевого соприкосновения, наша заинтересованность в выводе украинских воинских формирований с занимаемых ими территорий, фактически сводится к нулю по разным совершенно соображениям», — сказал президент. Путин подчеркнул, что Россия намерена добиться заявленных целей специальной военной операции, и, если Киев отказывается от мирного урегулирования, эти задачи будут решены вооруженным путем.
Путин также заявил, что в странах Запада усиливаются настроения в пользу переговорного формата. По его словам, часть западных экспертов и политиков уже призывает киевские власти согласиться на предлагаемую Москвой схему завершения конфликта. Президент заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова. Ему представлена информация об установлении контроля над населенным пунктом Димитров в ДНР, а также над городом Гуляйполе в Запорожской области, пишет «Национальная служба новостей».