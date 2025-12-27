Минобороны РФ заявило об освобождении Гуляйполя: главное об СВО 27 декабря

Военные России получили поздравления за освобождение Гуляйполя в Запорожской области.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил 60-ю и 57-ю мотострелковые бригады с освобождением Гуляйполя в Запорожской области. О взятии города начальник Генштаба Валерий Герасимов лично доложил президенты РФ Владимиру Путину.
ВС РФ продолжают успешное продвижение в зоне спецоперации: помимо Гуляйполя, освобождены населенные пункты Димитров, Вольное и Родинское в ДНР, Степногорск в Запорожской области. Накануне ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Президент Украины в ответ потребовал от США вовремя поставлять средства ПВО для атаки территорий России. Главное о ходе спецоперации на 27 декабря — в материалe URA.RU.
Условные обозначения.
Путину доложили об освобождении Димитрова и Гуляйполя, Белоусов поздравил войска.
Российские войска установили контроль над городом Димитров в Донецкой Народной Республике и Гуляйполем в Запорожской области. Об этом доложил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину на совещании, которое прошло 27 декабря на одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав 60-й отдельной Краснознаменной мотострелковой бригады и 57-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады с освобождением Гуляйполя в Запорожской области.
В поздравлении, опубликованном в Telegram, Белоусов отметил, что военнослужащие проявили стойкость и мужество, продолжая «славные традиции предков-победителей» и достигли высоких результатов при выполнении боевых задач. Глава Минобороны подчеркнул, что действия бригад стали важным шагом к достижению целей специальной военной операции и «общей победе». Он также выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью выполнять свой воинский долг, обеспечивая безопасность и защищая национальные интересы России.
ВС РФ освободили Вольное и Родинское в Донецкой Народной Республике.
ВС РФ освободили Вольное и Родинское в ДНР.
Командующий группировкой войск «Центр» генерал-полковник Валерий Солодчук заявил об освобождении населенных пунктов Вольное и Родинское в Донецкой Народной Республике.
По его словам, севернее Красноармейско-Димитровской агломерации подразделения 9-й мотострелковой бригады установили контроль над городом Родинское, а также освободили населенный пункт Вольное. Солодчук озвучил эту информацию в ходе посещения президентом России Владимиром Путиным одного из командных пунктов объединенной группировки войск.
Группировка «Днепр» освободила Степногорск.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что российская группировка войск «Днепр» развивает наступление на запорожском направлении и заняла Степногорск.
По его словам, штурмовые подразделения группировки «Днепр» продолжают наступательные действия в данном районе. «Освобожден населенный пункт Степногорск, завершается ликвидация вражеских формирований в районах Приморского и Лукьяновского», — заявил Герасимов во время визита президента РФ Владимира Путина в один из командных пунктов объединенной группировки войск.
Купянск под контролем группировки войск «Запад».
Купянск находится под контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российские военные продолжают зачистку городских зданий и подвалов от разрозненных штурмовых и диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении.
Убит главарь РДК, который вторгался в Курскую область.
На запорожском направлении уничтожен основатель и руководитель организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, признана в РФ террористической и запрещена) Денис Капустин (внесен в перечень экстремистов и террористов).
Согласно сведениям украинских источников, а также заявлениям представителей самого корпуса, Капустин погиб в результате удара FPV-дрона. Ранее в России он был заочно приговорен к пожизненному лишению свободы. Также сообщалось о его участии в вооруженном вторжении на территорию Курской области и в диверсионной деятельности в Брянской области.
ВС РФ нанесли удар возмездия.
ВС РФ нанесли удар возмездия по Украине.
Вооруженные силы России в ночь на 27 декабря нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России. В операции применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты.
Удар достиг поставленных целей, все запланированные объекты были поражены. Все объекты, по которым был нанесен удар, использовались в интересах Вооруженных сил Украины.
Politico: страны НАТО испугались российского удара возмездия.
Издание Politico сообщает, что ответные удары российских вооруженных сил по целям на территории Украины спровоцировали нервную реакцию и экстренные шаги на восточном фланге НАТО.
Отмечается, что российские удары были нанесены всего за день до встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, на которой планируется обсуждение обновленного мирного предложения".
По данным Politico, особенно обеспокоена произошедшим оказалась Польша: в стране были подняты в воздух дежурные военные самолеты, а системы противовоздушной обороны переведены в режим повышенной боевой готовности.
Зеленский потребовал от Трампа 800 миллиардов долларов после российского удара возмездия.
Зеленский попросил нарастить и ускорить поставки ПВО.
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от западных стран нарастить и ускорить поставки систем противовоздушной обороны для Киева. Его заявление прозвучало после российского удара возмездия по объектам энергетики и оборонной промышленности.
Кроме того, Зеленский заявил, что для восстановления Украины и реализации совместной с США «дорожной карты процветания» до 2040 года потребуется от 700 до 800 млрд долларов. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
Глава украинского государства также заявил о договоренностях по созданию ряда совместных с США фондов. В их число, по его словам, войдут фонд восстановления Украины, суверенная инвестиционная платформа Украины, фонд ее развития, а также фонд, ориентированный на обеспечение экономического роста и расширение экономических возможностей страны.
Над Москвой уничтожены 26 украинских беспилотников.
Вечером 27 декабря системы ПВО сбили на подлете к Москве 26 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он сообщил, что разрушений никаких нет. В связи с угрозой БПЛА во Внуково и Шереметьево были введены ограничения на полеты.