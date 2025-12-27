Буданов* призвал к мирным переговорам с Россией

По словам главы украинского ГУР, камнем преткновения в урегулировании кризиса является вопрос территорий.
Без участия РФ мир на Украине невозможен. Переговоры с Россией — это необходимость, заявил глава украинской военной разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в РФ).
«Переговорный процесс нужен и без этого не обойдется. Он необходим», — заявил Буданов в интервью украинскому телеканалу «Общественное». Трансляция велась на платформе YouTube.
Февраль 2026 года, по мнению Буданова, является наиболее вероятным временем для достижения мирных договоренностей между Москвой и Киевом. При этом позиции сторон по территориальному вопросу кардинально расходятся.
*Кирилл Буданов — внесен в перечень террористов и экстремистов в России.