Умер автор песен Хиля и Боярского, житель блокадного Ленинграда Мерлин

На 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и житель блокадного Ленинграда Александр Мерлин. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в Бонне.
В диппредставительстве отметили, что боевой путь Мерлина начался в отряде местной самообороны блокадного Ленинграда. В 1943 году он был призван в Красную армию и проходил службу на Дальнем Востоке, а в 1945 году принимал участие в боевых действиях против милитаристской Японии.
Александр Мерлин был драматургом, сценаристом и композитором. Он является автором более трех тысяч произведений, которые исполняли Эдуард Хиль, Аркадий Райкин, Михаил Боярский и другие известные артисты.
В последние годы ветеран проживал в Мюнхене. В Генконсульстве РФ выразили соболезнования родным и близким Александра Мерлина.
