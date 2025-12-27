Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер автор песен Хиля и Боярского, житель блокадного Ленинграда Мерлин

На 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда, драматург и композитор Александр Мерлин.

Источник: Аргументы и факты

На 101-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и житель блокадного Ленинграда Александр Мерлин. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в Бонне.

В диппредставительстве отметили, что боевой путь Мерлина начался в отряде местной самообороны блокадного Ленинграда. В 1943 году он был призван в Красную армию и проходил службу на Дальнем Востоке, а в 1945 году принимал участие в боевых действиях против милитаристской Японии.

Александр Мерлин был драматургом, сценаристом и композитором. Он является автором более трех тысяч произведений, которые исполняли Эдуард Хиль, Аркадий Райкин, Михаил Боярский и другие известные артисты.

В последние годы ветеран проживал в Мюнхене. В Генконсульстве РФ выразили соболезнования родным и близким Александра Мерлина.

В субботу, 26 декабря, стало известно о том, что на 57-м году жизни умер экс-замминистра обороны генерал Юрий Садовенко.