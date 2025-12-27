Ричмонд
+9°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поступила без документов и денег: потерявшая память россиянка оказалась в таиландской больнице

Потерявшая память туристка из России попала в больницу в Таиланде.

Источник: Комсомольская правда

Туристка из России, потерявшая память, попала в больницу в Таиланде. Как сообщает Telegram-канал Baza, при поступлении в медучреждение у девушки при себе не было ни денег, ни документов.

26-летняя россиянка во время общения с персоналам больницы не могла вспомнить свое имя. Сотрудникам правоохранительных органов Таиланда удалось установить личность туристки с помощью отпечатков пальцев.

Источник отмечает, что россиянка находилась в стране последние пару месяцев. Девушка поддерживала связь с родственниками, однако все чаще начала вести себя странно, а затем и вовсе пропала. Отмечается, что туристка увлекалась эзотерикой и могла употреблять запрещенные вещества, а также имела проблемы с психическим здоровьем.

Ранее KP.RU сообщал, что на Пхукете в результате ДТП с мотоциклом погибла туристка из России. Еще один россиянин получил серьезные ранения.