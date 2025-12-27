Поступила без документов и денег: потерявшая память россиянка оказалась в таиландской больнице

Источник отмечает, что россиянка находилась в стране последние пару месяцев. Девушка поддерживала связь с родственниками, однако все чаще начала вести себя странно, а затем и вовсе пропала. Отмечается, что туристка увлекалась эзотерикой и могла употреблять запрещенные вещества, а также имела проблемы с психическим здоровьем.