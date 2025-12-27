Пробки из-за трех ДТП сковали микрорайон в Екатеринбурге

На месте происшествия работает дорожная полиция.
Вечером 27 декабря в екатеринбургском микрорайоне Академический на улице Суходольской произошла серия ДТП, парализовавших движение транспорта. Масштабный затор растянулся на несколько километров, охватив участок от перекрестка с улицей Феофанова до улицы Малопрудной. Об инциденте сообщили очевидцы.
Причиной транспортного коллапса стала высокая концентрация аварий на узком отрезке дороги в час пик. «Академ сковала пробка: сразу три аварии произошли на Суходольской», — передает telegram-канал «Злой ЕКБ». По данным навигационных сервисов, движение на выезде из микрорайона было практически полностью остановлено, водители были вынуждены искать пути объезда через соседние кварталы.
В городской Госавтоинспекции подтвердили факт получения сигналов о столкновениях. В ведомстве уточнили, что экипажи ДПС выясняют обстоятельства произошедшего и собирают информацию о наличии пострадавших. Дорожную обстановку осложнили предновогодний трафик и погодные условия.