Авиакомпании корректируют расписание рейсов из-за ограничений

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Авиакомпании «Аэрофлот» и Nordwind («Северный ветер») предупредили о корректировках в расписании рейсов на фоне ограничений в аэропорту «Шереметьево», следует из сообщений авиаперевозчиков.
Росавиация ввела временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропорта «Шереметьево» в 17.06 мск, аэропорт осуществляет прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами.
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что продолжает корректировать расписание. Также национальный перевозчик предложил пассажирам отмененных рейсов переоформить или вернуть билет.
«Аэрофлот продолжает вынужденно корректировать расписание полётов 27 декабря, в связи с действием временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта “Шереметьево” и ряда других регионов России… Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отменённого вылета», — говорится в сообщении авиакомпании.
Авиакомпания Nordwind сообщила о задержке десяти рейсов и возврате одного самолета на аэродром вылета.
«В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в аэропорту “Шереметьево” задерживается выполнение рейсов: N4−062 Казань — Москва, N4−3685 Москва — Утапао, N4−2065 Москва — Уфа, N4−2115 Москва — Новосибирск, N4−062 Казань — Москва, N4−059 Москва — Казань, N4−753 Казань — Новокузнецк, N4−2066 Уфа — Москва, N4−2116 Новосибирск — Москва, N4−754 Новокузнецк — Казань… Самолет рейса N4−078 Оренбург — Москва вернулся в аэропорт вылета по причине введенных временных ограничений на прилет в аэропорту Шереметьево», — говорится в пресс-релизе Nordwind.