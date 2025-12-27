Авиакомпании корректируют расписание рейсов из-за ограничений

«Аэрофлот продолжает вынужденно корректировать расписание полётов 27 декабря, в связи с действием временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта “Шереметьево” и ряда других регионов России… Пассажирам отмененных рейсов предлагается вынужденный возврат стоимости билетов или переоформление билетов на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отменённого вылета», — говорится в сообщении авиакомпании.