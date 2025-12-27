Курганец склонял несовершеннолетнюю к употреблению и продаже наркотиков

Мужчина был признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса: склонение к потреблению наркотиков, их незаконный сбыт и вовлечение несовершеннолетнего в преступление. Ему назначено наказание, по совокупности преступлений в виде 13 лет лишения свободы.