Курганец склонял несовершеннолетнюю к употреблению и продаже наркотиков

Житель Шадринска осужден на 13 лет за вовлечение подростка в наркобизнес.
Житель Шадринска Курганской области осужден за склонение несовершеннолетней к потреблению и сбыту наркотиков. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы. Об этом сообщает прокуратура Курганской области.
«Установлено, что 32-летний мужчина на протяжении нескольких дней склонял несовершеннолетнюю к потреблению наркотических средств. Также он вовлек ее в распространение наркотических веществ», — отмечает надзорное ведомство.
Мужчина был признан виновным по трем статьям Уголовного кодекса: склонение к потреблению наркотиков, их незаконный сбыт и вовлечение несовершеннолетнего в преступление. Ему назначено наказание, по совокупности преступлений в виде 13 лет лишения свободы.