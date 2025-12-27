В Удмуртии в ДТП с грузовиком погиб ребенок, еще трое детей и взрослый ранены

В Удмуртии в результате ДТП с участием грузовика погибла 11-летняя девочка, еще трое детей и один взрослый получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел на 8-м километре автодороги «Можга — Вавож» в Можгинском районе Удмуртии вечером 27 декабря. По предварительным данным, находящаяся за рулем легкового автомобиля 37-летняя женщина не справилась с управлением, выехав на встречную полосу, что привело к столкновению с грузовиком.
11-летняя пассажирка легковушки получила смертельную травму. Водитель машины и еще три ребенка 8, 9 и 10 лет были ранены в результате ДТП, им оказывается медицинская помощь.
На месте аварии работают оперативные службы и сотрудники Госавтоинспекции, детали и обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, что 14 человек, включая восемь детей, пострадали в результате ДТП с участием школьного автобуса в Удмуртии. Транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем на трассе во время обгона в неположенном месте.