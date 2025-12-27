Из-за ограничений в Москве в Самаре задержали 14 авиарейсов

«В связи с временными ограничениями в периметре воздушного пространства в аэропортах московского авиаузла, вечером 27 декабря аэропорт Курумоч принял в качестве запасного аэродрома пять воздушных судов. В расписании аэропорта произошли изменения: на 20.30 мск в Самаре восемь рейсов задержано на вылет, шесть — на прилет», — уточнили в самарском аэропорту.