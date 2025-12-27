Из-за ограничений в Москве в Самаре задержали 14 авиарейсов

САРАТОВ, 27 дек — РИА Новости. Самарский аэропорт «Курумоч» принял в качестве запасного аэродрома пять воздушных судов, 14 рейсов задержано из-за ограничений в аэропортах московского региона, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту «Внуково» в 17.11 мск. Аэропорт «Шереметьево» осуществляет прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами с 17.06 мск.
«В связи с временными ограничениями в периметре воздушного пространства в аэропортах московского авиаузла, вечером 27 декабря аэропорт Курумоч принял в качестве запасного аэродрома пять воздушных судов. В расписании аэропорта произошли изменения: на 20.30 мск в Самаре восемь рейсов задержано на вылет, шесть — на прилет», — уточнили в самарском аэропорту.
В воздушной гавани добавили, что для пассажиров в залах ожидания размещены кулеры с водой, есть игровая зона для детей, зарядные стойки для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi на территории аэровокзала.