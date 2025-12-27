Жители Одессы перекрыли улицу в городе из-за отключения света

Ранее Киев погрузился в темноту после удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре. Столица Украины оказалась без электроснабжения из-за масштабной атаки на объекты энергетической системы. По имеющимся данным, удар по инфраструктуре был нанесён с применением беспилотников и ракет. Были атакованы Киевская ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая и Трипольская ТЭЦ.