Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Одессы перекрыли улицу в городе из-за отключения света

Жители Одессы перекрыли улицу из-за отключений электроэнергии, инцидент произошёл в черте города. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

По данным издания, группа горожан вышла на проезжую часть в знак протеста против перебоев с электроснабжением. В материале уточняется, что акция носила стихийный характер и возникла на фоне продолжающихся отключений света в ряде районов города.

«Группа одесситов перекрыла улицу в городе из-за отключений электроэнергии», — сообщило издание.

Информация о пострадавших или задержанных не приводится. Официальные власти Одессы ситуацию с перекрытием улицы на момент публикации не комментировали. Украинские СМИ отмечают, что перебои с электричеством в городе сохраняются уже несколько часов.

Ранее Киев погрузился в темноту после удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре. Столица Украины оказалась без электроснабжения из-за масштабной атаки на объекты энергетической системы. По имеющимся данным, удар по инфраструктуре был нанесён с применением беспилотников и ракет. Были атакованы Киевская ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая и Трипольская ТЭЦ.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.