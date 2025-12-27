Жители Одессы перекрыли улицу в городе из-за отключения света

По данным издания, группа горожан вышла на проезжую часть в знак протеста против перебоев с электроснабжением. В материале уточняется, что акция носила стихийный характер и возникла на фоне продолжающихся отключений света в ряде районов города.
«Группа одесситов перекрыла улицу в городе из-за отключений электроэнергии», — сообщило издание.
Информация о пострадавших или задержанных не приводится. Официальные власти Одессы ситуацию с перекрытием улицы на момент публикации не комментировали. Украинские СМИ отмечают, что перебои с электричеством в городе сохраняются уже несколько часов.
Ранее Киев погрузился в темноту после удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре. Столица Украины оказалась без электроснабжения из-за масштабной атаки на объекты энергетической системы. По имеющимся данным, удар по инфраструктуре был нанесён с применением беспилотников и ракет. Были атакованы Киевская ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая и Трипольская ТЭЦ.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.