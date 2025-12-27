Ричмонд
Три мирных жителя пострадали из-за атак киевских беспилотников в ДНР

Три мирных жителя Донецкой Народной Республики получили ранения сегодня в Никитовском районе Горловки и посёлке Очеретино. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём официальном Telegram-канале.

По информации Пушилина, в Никитовском районе пострадала женщина 1976 года рождения и мужчина 1953 года рождения. В посёлке Очеретино Ясиноватского муниципального округа ранения получил мужчина 1988 года рождения. Глава ДНР уточнил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Пушилин.

Отмечается, что инциденты произошли в результате атак ударных беспилотных летательных аппаратов, применённых киевскими силами. Службы экстренного реагирования продолжают работу по обеспечению безопасности и оказанию помощи в пострадавших районах.

Ранее в Белгородской области две мирные женщины получили травмы при атаках дронов ВСУ по четырём муниципалитетам. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о закрытой черепно-мозговой травме одной женщины и баротравме с повреждением глаза у другой. В результате детонаций были повреждены дома, выбиты окна, перебиты газовые трубы и уничтожены транспортные средства.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

