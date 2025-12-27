Три мирных жителя пострадали из-за атак киевских беспилотников в ДНР

По информации Пушилина, в Никитовском районе пострадала женщина 1976 года рождения и мужчина 1953 года рождения. В посёлке Очеретино Ясиноватского муниципального округа ранения получил мужчина 1988 года рождения. Глава ДНР уточнил, что всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
«Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Пушилин.
Отмечается, что инциденты произошли в результате атак ударных беспилотных летательных аппаратов, применённых киевскими силами. Службы экстренного реагирования продолжают работу по обеспечению безопасности и оказанию помощи в пострадавших районах.
Ранее в Белгородской области две мирные женщины получили травмы при атаках дронов ВСУ по четырём муниципалитетам. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о закрытой черепно-мозговой травме одной женщины и баротравме с повреждением глаза у другой. В результате детонаций были повреждены дома, выбиты окна, перебиты газовые трубы и уничтожены транспортные средства.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.