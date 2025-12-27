Три мирных жителя пострадали из-за атак киевских беспилотников в ДНР

Ранее в Белгородской области две мирные женщины получили травмы при атаках дронов ВСУ по четырём муниципалитетам. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о закрытой черепно-мозговой травме одной женщины и баротравме с повреждением глаза у другой. В результате детонаций были повреждены дома, выбиты окна, перебиты газовые трубы и уничтожены транспортные средства.