На Ямале спасли людей, застрявших в тундре

В Ямальском районе спасли людей, чей снегоход вышел из строя в тундре.
В Ямальском районе ЯНАО 27 декабря местные жители оказались в беде — их снегоход сломался в 40 километрах от села Яр‑Сале. Группа спасателей оперативно выехала на место происшествия и эвакуировала пострадавших. Об этом сообщили в ЕДДС Ямальского района.
«В 21:08 по системе 112 поступило телефонное сообщение от гр. “В “о том, что у него в районе Вардроперского сора, в 40 км от Яр-Сале сломался снегоход. Требуется эвакуация”, — сказано в сообщении службы “ВКонтакте”.
Пострадавшие были найдены и благополучно доставлены в село Яр‑Сале. Медицинская помощь им не потребовалась.