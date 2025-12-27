На Ямале спасли людей, застрявших в тундре

В Ямальском районе ЯНАО 27 декабря местные жители оказались в беде — их снегоход сломался в 40 километрах от села Яр‑Сале. Группа спасателей оперативно выехала на место происшествия и эвакуировала пострадавших. Об этом сообщили в ЕДДС Ямальского района.