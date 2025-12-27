Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ямале спасли людей, застрявших в тундре

В Ямальском районе ЯНАО 27 декабря местные жители оказались в беде — их снегоход сломался в 40 километрах от села Яр‑Сале. Группа спасателей оперативно выехала на место происшествия и эвакуировала пострадавших. Об этом сообщили в ЕДДС Ямальского района.

В Ямальском районе спасли людей, чей снегоход вышел из строя в тундре.

В Ямальском районе ЯНАО 27 декабря местные жители оказались в беде — их снегоход сломался в 40 километрах от села Яр‑Сале. Группа спасателей оперативно выехала на место происшествия и эвакуировала пострадавших. Об этом сообщили в ЕДДС Ямальского района.

«В 21:08 по системе 112 поступило телефонное сообщение от гр. “В “о том, что у него в районе Вардроперского сора, в 40 км от Яр-Сале сломался снегоход. Требуется эвакуация”, — сказано в сообщении службы “ВКонтакте”.

Пострадавшие были найдены и благополучно доставлены в село Яр‑Сале. Медицинская помощь им не потребовалась.