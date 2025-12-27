Беспилотники ВСУ попытались атаковать Смоленскую область

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Смоленской областью. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщил глава региона Василий Анохин.
— В результате разрушения при падении одного из беспилотных летательных аппаратов и разлета его частей незначительно повреждено металлическое ограждение частного домовладения, — отметил он.
Губернатор добавил, что никто из местных не пострадал. На месте падения обломков работают специалисты оперативных служб.
Анохин в своем Telegram-канале призвал жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам дронов.
25 декабря 53-летний житель Курской области получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. Пострадавшего оперативно доставили в Курскую областную больницу.