Ричмонд
+10°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники ВСУ попытались атаковать Смоленскую область

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Смоленской областью. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщил глава региона Василий Анохин.

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Смоленской областью. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщил глава региона Василий Анохин.

— В результате разрушения при падении одного из беспилотных летательных аппаратов и разлета его частей незначительно повреждено металлическое ограждение частного домовладения, — отметил он.

Губернатор добавил, что никто из местных не пострадал. На месте падения обломков работают специалисты оперативных служб.

Анохин в своем Telegram-канале призвал жителей соблюдать меры безопасности и не приближаться к обломкам дронов.

25 декабря 53-летний житель Курской области получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. Пострадавшего оперативно доставили в Курскую областную больницу.