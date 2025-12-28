Нигериец погиб в результате исполнения супружеского долга с шестью жёнами

Ранее в Москве 93-летний мужчина женился на 79-летней женщине, а спустя всего три дня скончался. Теперь его вдова пытается через суд получить квартиру покойного, в которой прописана его племянница. Следователи установили, что свадьба была спешной, однако несколько раз переносилась из-за отсутствия родственников. Невеста заявляла, что они жили вместе полгода, но соседи мужчины это не подтвердили. Предположительно, целью брака была именно жилплощадь, причём женщина могла действовать в составе группы. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.