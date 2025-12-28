Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нигериец погиб в результате исполнения супружеского долга с шестью жёнами

В Нигерии трагический инцидент в полигамной семье привёл к гибели мужчины. Причиной смерти стал сердечный приступ, который произошёл в результате исполнения супружеского долга. Об этом сообщил местный новостной сайт Dailypost.ng.

Источник: Life.ru

Конфликт, как сообщается, назревал годами из-за того, что мужчина отдавал предпочтение самой молодой жене. В один из дней остальные пять жён решили силой восстановить «справедливость». Согласно публикациям, они принудили супруга к интимной близости с каждой из них по очереди.

После нескольких таких эпизодов мужчине стало плохо. Его сердце не выдержало нагрузки, и прибывшие медики констатировали смерть.

Ранее в Москве 93-летний мужчина женился на 79-летней женщине, а спустя всего три дня скончался. Теперь его вдова пытается через суд получить квартиру покойного, в которой прописана его племянница. Следователи установили, что свадьба была спешной, однако несколько раз переносилась из-за отсутствия родственников. Невеста заявляла, что они жили вместе полгода, но соседи мужчины это не подтвердили. Предположительно, целью брака была именно жилплощадь, причём женщина могла действовать в составе группы. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.