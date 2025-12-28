Ричмонд
Полиция разыскивает подозреваемых в стрельбе в подмосковном Звенигороде

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента в Звенигороде, где были слышны звуки, похожие на выстрелы. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщили в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, конфликт произошел у дома на Московской улице. Ссора между тремя гражданами переросла в драку со стрельбой из предмета, похожего на травматический пистолет.

Злоумышленники смогли скрыться. За помощью медиков обратился один мужчина 1994 года рождения. Полиция устанавливает личности участников инцидента, уточнили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала Mash, пострадавшим является воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс. До этого он устроил три драки, прежде чем оказался в больнице с огнестрельным ранением.

О произошедшем стало известно в тот же день. Все произошло в буфете «ДеньНочь», где Адамс находился вместе с друзьями. Изначально сообщалось, что к компании подошла группа примерно из 10 человек.