Более 5 тысяч авиарейсов задержано в США из-за снегопадов на северо-востоке

Тем временем, на Дальнем Востоке почти четыре тысячи пассажиров ожидают вылетов из-за непогоды. Рейсы переносят и направляют на запасные аэродромы, а перевозчиками приняты меры по обеспечению граждан питанием и проживанием. В Хабаровске воздушные суда, следовавшие из Москвы на Камчатку и Магадан, были вынуждены совершить посадку на запасной аэродром. Вылеты в Магадан и Петропавловск-Камчатский задержаны — более 650 и 214 пассажиров соответственно ждут отправления. На Камчатке рейсы в Москву, Владивосток, Хабаровск и Северо-Курильск задержаны более чем на 4 часа, ожидают отправления свыше 800 человек. Аэропорт Магадана закрыт до 28 декабря 3025 года, свыше 1000 пассажиров ждут вылетов в Москву, Красноярск, Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Синегорье и Сусуман.