Неблагоприятные погодные условия установились в регионе на этой неделе. Как сообщает телеканал, только в пятницу в штате Нью-Йорк выпало до 15 сантиметров снега. Власти призывают жителей воздерживаться от любых необязательных поездок.
Крупнейшие аэропорты Нью-Йорка — имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардия — предупредили пассажиров о сильном ухудшении погоды. Администрация аэропорта Ньюарк в штате Нью-Джерси рекомендовала путешественникам закладывать дополнительное время на дорогу до терминалов и прохождение всех предполётных процедур.
Непогода с обильными осадками и угрозой гололёда также серьёзно затронула штаты Коннектикут, Род-Айленд и Пенсильванию.
Тем временем, на Дальнем Востоке почти четыре тысячи пассажиров ожидают вылетов из-за непогоды. Рейсы переносят и направляют на запасные аэродромы, а перевозчиками приняты меры по обеспечению граждан питанием и проживанием. В Хабаровске воздушные суда, следовавшие из Москвы на Камчатку и Магадан, были вынуждены совершить посадку на запасной аэродром. Вылеты в Магадан и Петропавловск-Камчатский задержаны — более 650 и 214 пассажиров соответственно ждут отправления. На Камчатке рейсы в Москву, Владивосток, Хабаровск и Северо-Курильск задержаны более чем на 4 часа, ожидают отправления свыше 800 человек. Аэропорт Магадана закрыт до 28 декабря 3025 года, свыше 1000 пассажиров ждут вылетов в Москву, Красноярск, Хабаровск, Иркутск, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Синегорье и Сусуман.
