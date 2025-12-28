В освобожденном Димитрове Дед Мороз поднял флаг России

По словам военкора KP.RU Александра Коца, на запись попал момент, когда человек в красном новогоднем костюме, стилизованном под традиционный образ российского Деда Мороза, поднимает триколор на одной из улиц города. «Эпохальный кадр!», — так военкор подписал опубликованные материалы, не приводя дополнительных комментариев к происходящему.