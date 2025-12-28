Ричмонд
В освобожденном Димитрове Дед Мороз поднял флаг России

Российский флаг водрузили в освобожденном Димитрове.

В городе Димитров (украинское название — Мирноград) в ДНР мужчина в костюме Деда Мороза поднял российский флаг. Видео и фотографии появились после сообщения об освобождении населенного пункта силами российских военных.

По словам военкора KP.RU Александра Коца, на запись попал момент, когда человек в красном новогоднем костюме, стилизованном под традиционный образ российского Деда Мороза, поднимает триколор на одной из улиц города. «Эпохальный кадр!», — так военкор подписал опубликованные материалы, не приводя дополнительных комментариев к происходящему.

Российские войска в ходе активных наступательных операций установили контроль над городами Димитров и Степногорск, а также рядом населенных пунктов в Харьковской области, сообщили начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и командующие группировками войск. По словам Герасимова, под контроль российских сил перешли населенные пункты Высокое, Вильча и Приливка.

Кроме того, он проинформировал о взятии под контроль Артемовки и Родинского. Продвижение на данных направлениях, как отмечается, позволяет российским войскам улучшить тактическое положение и нарушить линии снабжения украинских формирований, пишет телеканал 360.

