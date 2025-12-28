Ричмонд
Российская ПВО за три часа уничтожила 43 украинских БПЛА над территорией РФ

Средства ПВО России уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата над территорией страны.

Источник: Аргументы и факты

Вечером 27 декабря средства противовоздушной обороны России уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата над территорией страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, уточнив, что инциденты произошли в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Наибольшее количество дронов было сбито над Ростовской областью, где были уничтожены 15 аппаратов. По шесть беспилотников ликвидированы над территориями Волгоградской и Курской областей. Ещё по четыре дрона были перехвачены над Республикой Крым и Липецкой областью, три — над Белгородской областью.

Кроме того, по одному беспилотнику были уничтожены над Владимирской и Калужской областями, а также над московским регионом. Два летательных аппарата были сбиты над акваторией Азовского моря, отметили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что восемь беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу, были уничтожены силами противовоздушной обороны в течение часа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше