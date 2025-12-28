Российская ПВО за три часа уничтожила 43 украинских БПЛА над территорией РФ

Вечером 27 декабря средства противовоздушной обороны России уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата над территорией страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, уточнив, что инциденты произошли в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени.
Наибольшее количество дронов было сбито над Ростовской областью, где были уничтожены 15 аппаратов. По шесть беспилотников ликвидированы над территориями Волгоградской и Курской областей. Ещё по четыре дрона были перехвачены над Республикой Крым и Липецкой областью, три — над Белгородской областью.
Кроме того, по одному беспилотнику были уничтожены над Владимирской и Калужской областями, а также над московским регионом. Два летательных аппарата были сбиты над акваторией Азовского моря, отметили в военном ведомстве.
Ранее сообщалось, что восемь беспилотных летательных аппаратов, летевших на столицу, были уничтожены силами противовоздушной обороны в течение часа.