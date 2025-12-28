Ричмонд
ВСУ спасались бегством из освобожденного Димитрова

Украинские военнослужащие спасались бегством, отступая из Димитрова (ДНР), не желая сдаваться в плен российским формированиям. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Украинские военные покинули стратегический рубеж.

«Штурмовики подразделения 5-й гвардейской мотострелковой бригады при поддержке расчетов войск беспилотных систем группировки выбивали противника из зданий и сооружений. Спасаясь бегством с поля боя и не желая сдаться в плен, разрозненные группы боевиков ВСУ уничтожались огнем артиллерии и расчетами ударных FPV-дронов», — указано в telegram-канале ведомства.

URA.RU уже рассказывало, что в Димитрове из трех окруженных украинских бригад выжили только два солдата. Флаг России над освобожденным городом поднял мужчина в костюме Деда Мороза.