ВСУ спасались бегством из освобожденного Димитрова

Украинские военные покинули стратегический рубеж.
Украинские военнослужащие спасались бегством, отступая из Димитрова (ДНР), не желая сдаваться в плен российским формированиям. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Штурмовики подразделения 5-й гвардейской мотострелковой бригады при поддержке расчетов войск беспилотных систем группировки выбивали противника из зданий и сооружений. Спасаясь бегством с поля боя и не желая сдаться в плен, разрозненные группы боевиков ВСУ уничтожались огнем артиллерии и расчетами ударных FPV-дронов», — указано в telegram-канале ведомства.
URA.RU уже рассказывало, что в Димитрове из трех окруженных украинских бригад выжили только два солдата. Флаг России над освобожденным городом поднял мужчина в костюме Деда Мороза.