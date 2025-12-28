Ричмонд
В Сызрани прогремели взрывы, работают расчёты ПВО

В Сызрани в Самарской области прогремела серия взрывов. Как сообщили очевидцы Telegram-каналу SHOT, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников.

Источник: Life.ru

Первые взрывы раздались над городом ещё в 23:50. Затем ещё несколько раз слышались взрывы в центральной и южной частях города. Жители зафиксировали от четырёх до шести хлопков. В отдельных районах включились сирены воздушной тревоги. Официальных данных о пострадавших и разрушениях на данный момент нет.

Ранее в Минобороны России отчитались о ликвидации 43 беспилотников над девятью регионами, а также над акваторией Азовского моря. Наибольшее количество беспилотников — 15 — сбили над Ростовской областью. По шесть БПЛА ликвидировали над Волгоградской и Курской областями, по четыре — над территорией Республики Крым и Липецкой областью. Три дрона уничтожили над Белгородской областью, два — над акваторией Азовского моря. По одному дрону перехватили над Владимирской и Калужской областями, а также над Московским регионом.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

