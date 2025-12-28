Ричмонд
Житель Белгородской области погиб при атаке FPV-дрона ВСУ

Мирный житель Волоконовского округа Белгородской области погиб из-за атаки Вооруженных сил Украины. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

— В результате детонации FPV-дрона на парковке предприятия погиб мирный житель, — добавил губернатор в Telegram-канале.

Мужчина скончался на месте из-за травм, несовместимых с жизнью. Повреждения также получил легковой автомобиль, находившийся на парковке.

В этот же день средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали два украинских беспилотника над Смоленской областью. Никто из местных не пострадал. На месте падения обломков работают специалисты.

Кроме того, ранее 53-летний житель Курской области получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. Пострадавшего оперативно доставили в Курскую областную больницу.