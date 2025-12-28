Мужчина упал с заснеженной плотины и погиб на водохранилище в Серове

Сейчас специалисты уточняют причины и обстоятельства падения. Устанавливается, при каких условиях мужчина оказался в опасной зоне у старого водосброса и мог ли он находиться там законно. Рассматриваются несколько версий, в том числе несчастный случай. Информация о личности погибшего и его возрасте официально не раскрывается.