Мужчина упал с заснеженной плотины и погиб на водохранилище в Серове

Инцидент произошел в месте старого водосброса.
На Киселевском водохранилище в Серове (Свердловская область) мужчина сорвался с плотины в районе старого водосброса и погиб. Об этом сообщил начальник 56-й пожарно-спасательной части (ПСЧ) Андрей Борисевич. По его словам, инцидент произошел 26 декабря. На место выезжали спасатели и полицейские, была организована сложная операция по подъему тела со склона.
«Некоторое время пострадавший оставался жив. Подъем занял около полутора часов. К сожалению, спасти мужчину не удалось» — рассказал собеседник издания «Глобус».
Борисевич подчеркнул, что работа велась в труднодоступной зоне, где спасателям пришлось использовать специализированное снаряжение. Тело поднимали при помощи горноспасательного снаряжения: мягких носилок, веревок и карабинов. В операции участвовали четыре сотрудника ПСЧ № 56 и двое сотрудников полиции. На заключительном этапе к ним присоединились гражданские лица, которые помогали на участке с крутым рельефом, засыпанным снегом и камнями.
Сейчас специалисты уточняют причины и обстоятельства падения. Устанавливается, при каких условиях мужчина оказался в опасной зоне у старого водосброса и мог ли он находиться там законно. Рассматриваются несколько версий, в том числе несчастный случай. Информация о личности погибшего и его возрасте официально не раскрывается.