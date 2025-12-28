Ричмонд
Более 270 рейсов задержали в аэропортах Внуково и Шереметьево

Из-за ограничений в двух столичных аэропортах отменили 42 рейса.

Источник: Комсомольская правда

В результате ограничений авиасообщения работа двух ключевых московских аэропортов — «Внуково» и «Шереметьево» — была нарушена. Более 270 рейсов задержано, 69 самолетов перенаправлены на резервные площадки и 42 рейса отменены. Данные были получены на основе информации онлайн-табло.

В субботу период ограничений на полеты во Внуково начался в 15:59 по московскому времени, а в Шереметьево — в 17:06. Их действие прекратилось в обоих аэропортах приблизительно в 00:00.

На время введенных ограничений работа с пассажирами в аэропортах велась согласно установленным правилам.

Как подчеркивали в администрациях воздушных гаваней, ситуация оставалась под контролем, в терминалах сохранялось спокойствие.

Кроме этого, из-за мощных снегопадов на северо-востоке США 27 декабря также произошли массовые задержки и отмены авиарейсов.