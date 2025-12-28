Мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса в Перми

Свидетели происшествия в местных соцсетях утверждают, что один из раненых вышел на остановке «Машиностроитель», второй пересел на автобус № 18. По словам очевидцев, пострадавшие якобы отказались от вызова скорой помощи и от общения с правоохранителями. Также в пермских пабликах распространилась аудиозапись с угрозами, которые мог произносить предполагаемый нападавший. Официально эта информация не подтверждена.