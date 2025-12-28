Ричмонд
Мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса в Перми

В Перми полиция проверяет инцидент с применением холодного оружия в городском автобусе на маршруте № 24. Это произошло вечером 26 декабря. Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю в беседе с URA.RU подтвердила факт конфликта в общественном транспорте и выезд наряда на место происшествия.

Один из участников конфликта достал нож, заявили очевидцы.

«В отдел полиции Мотовилихинского района города Перми поступило сообщение о конфликте граждан в маршрутном автобусе. Проводится проверка, устанавливаются участники инцидента. Информации о пострадавших в полицию не поступала», — пояснили собеседники информационного агентства.

Свидетели происшествия в местных соцсетях утверждают, что один из раненых вышел на остановке «Машиностроитель», второй пересел на автобус № 18. По словам очевидцев, пострадавшие якобы отказались от вызова скорой помощи и от общения с правоохранителями. Также в пермских пабликах распространилась аудиозапись с угрозами, которые мог произносить предполагаемый нападавший. Официально эта информация не подтверждена.