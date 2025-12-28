Полиция Парижа задержала 40 человек за использование фейерверков

Полиция Парижа задержала 40 человек за незаконное использование фейерверков и дымовых шашек на площади Трокадеро, расположенной напротив Эйфелевой башни. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в префектуре столичной полиции.
По информации телеканала, аналогичные действия были зафиксированы и на набережной реки Сены, где также запускались пиротехнические изделия. Такие мероприятия нарушали общественный порядок и создавали потенциальную угрозу безопасности в популярных туристических зонах города.
Правоохранительные органы установили личности нарушителей с помощью систем видеонаблюдения. После анализа записей с камер полицейские провели задержания и доставили подозреваемых для дальнейшего разбирательства.
Ранее мужчина напал с ножом на прохожих в метро Парижа, пострадали три человека. Предварительно, одна из пострадавших была беременна.