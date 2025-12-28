Полиция Парижа задержала 40 человек за использование фейерверков

Полиция Парижа задержала 40 человек за незаконное использование фейерверков и дымовых шашек на площади Трокадеро, расположенной напротив Эйфелевой башни. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в префектуре столичной полиции.