Ребенок и женщина пострадали на пожаре под Челябинском

Ребенок и женщина получили отравление продуктами горения при пожаре в жилом доме в Коркино под Челябинском. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

МЧС ликвидировало возгорание в двухэтажном доме в Коркино, пострадали жильцы.

«В результате возгорания пострадали два человека: ребенок 2012 года рождения и женщина 1954 года рождения. Они отравились продуктами горения и были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание мебели и вещей произошло в коридоре квартиры двухэтажного дома на улице 1 Мая. Из задымленного подъезда до прибытия спасателей самостоятельно эвакуировались три человека.